Bolivia pondrá en marcha un plan de coordinación antidroga con la UE, Unodc y Brasil

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo; la representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) en Bolivia, Mónica Mendoza; representantes de la UE y jefes policiales instalaron un grupo de coordinación, en la que próximamente se organizará el trabajo técnico y acciones específicas contra el narcotráfico.

Oviedo explicó que la mesa "está concebida como un nuevo espacio de coordinación estratégica" y que con ella Bolivia fija una hoja de ruta para los próximos cinco años frente al narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional.

Según el ministro, el narcotráfico y las organizaciones criminales "han evolucionado", las estructuras transnacionales son "altamente adaptativas y diversifican sus rutas y mercados" y además emplean nuevas tecnologías y "movilizan masivos recursos financieros", por lo que la respuesta de Bolivia "tiene que cambiar".

La representante de la Unodc señaló por su parte que entre las principales acciones que se coordinarán en la mesa sectorial están la "interdicción y la inteligencia estratégica", el impulso de la recuperación de activos, el ataque a las estructuras del crimen, la "consolidación del control de precursores", el control de cultivos de la hoja de coca y el desarrollo integral, entre otras.

"La mesa sectorial tendrá el reto de dirigir la hoja de ruta del Estado boliviano en coordinación no solo con los países del hemisferio, sino del resto del mundo", dijo Mendoza.

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El Gobierno del presidente boliviano, Rodrigo Paz, presentó a principios de mes una nueva Política Antidroga para Bolivia, con una financiación de 492 millones de dólares, después de que la Unodc informara un aumento del 7 % de los cultivos de hoja de coca en 2025 en su informe de monitoreo de esas plantaciones.

Esta política se articula en los ejes de seguridad ciudadana, salud pública y desarrollo integral, con una estrategia que combina la reducción de la oferta y la demanda de drogas.

En la víspera el Gobierno de Bolivia anunció la creación de dos unidades de élite en zonas cercanas a la frontera con Brasil, con apoyo de Estados Unidos, para combatir la violencia atribuida a organizaciones vinculadas al narcotráfico.

Grupos especializados de la Policía y del Ejército se trasladaron hace unos días a algunas regiones cercanas a la frontera con Brasil, después de registrarse varios asesinatos en las últimas semanas.

El Gobierno atribuye estos crímenes a disputas entre el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho, las dos organizaciones más peligrosas de Brasil, por ganarse territorios bolivianos.