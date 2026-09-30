Brasil recupera una pintura del siglo XVII que es patrimonio cultural del Perú

La obra, titulada "Magnífico Señor de los Temblores - Escuela Cusqueña", fue localizada durante un operativo en el barrio Alto da Boa Vista, según el comunicado de la Policía.

Las investigaciones para dar con el paradero de la obra comenzaron luego de que las autoridades brasileñas recibieran una alerta de la Policía Nacional del Perú, que informó sobre la oferta ilegal de la pieza considerada parte del Patrimonio Cultural de la Nación.

De acuerdo con la Policía, la indagaciones permitieron identificar elementos que vinculaban la obra ofrecida internacionalmente con una empresa dedicada al comercio de arte y antigüedades, con sede en Río de Janeiro.

Según el Ministerio de Cultura peruano, la pintura es de relevante valor histórico y artístico y no podía haber salido del país sin autorización oficial.

Además de recuperar la obra, la operación busca esclarecer posibles delitos de receptación calificada y contrabando, en línea con los compromisos internacionales de protección de bienes culturales establecidos por la Convención de la UNESCO de 1970.

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La acción hace parte de los esfuerzos de cooperación policial internacional entre Brasil y Perú para combatir el tráfico de bienes culturales y recuperar objetos pertenecientes al patrimonio histórico y artístico extranjero.