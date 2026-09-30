Burnham dice que hay sólidos indicios de participación iraní en trama contra base militar

En declaraciones a la BBC, Burnham añadió que el caso no está cerrado y que hay "una investigación en marcha, compleja y muy seria".

El lunes, la embajada iraní en el Reino Unido descartó "categóricamente" cualquier implicación de su país en esos hechos después de que cinco sospechosos -todos ellos jóvenes británicos de entre 22 y 25 años, y vecinos de Londres- fueran detenidos en las cercanías de la base militar bajo sospecha de delitos de terrorismo y posteriormente liberados bajo fianza.

Esta es la primera vez que el Gobierno británico apunta abiertamente a Irán en esta operación, aunque los distintos medios británicos ya veían la mano de Teherán desde el domingo. Burnham, que ha estado los pasados días en el congreso del Partido Laborista en Liverpool, aún no se había referido al caso.

Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo el lunes que en el supuesto plan terrorista contra la base conjunta de Fairford estaba implicado "un actor extranjero" que no identificó.

Burnham ofreció hoy varias entrevistas en las que hizo alusión a este caso, que deja múltiples incógnitas por resolver. La Policía Antiterrorista británica justificó ayer la liberación de los cinco sospechosos, criticada repetidamente por el presidente estadounidense, Donald Trump, como una decisión "fruto de la investigación".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hoy se supo además que uno de los detenidos alertó a la policía con una llamada al teléfono de emergencias 999 antes de que lo hiciera una vecina del lugar e informase de la presencia de varios vehículos y varias personas que le infundieron sospechas.

Burnham descartó cualquier tipo de negligencia en el manejo del caso: "Las autoridades tienen este (caso) bajo control total, y se lo puedo asegurar", dijo a la BBC a la pregunta precisamente por las críticas de Trump.

El involucramiento iraní en la preparación del presunto plan terrorista -aunque se ha descartado que los detenidos tuvieran explosivos, y solo se halló en su poder una cantidad indeterminada de gasolina- se explica porque la base de Fairford ha sido utilizada por la aviación de EE.UU. durante la guerra contra Irán, aunque el Gobierno británico acotó ese uso a "actividades defensivas".

El Gobierno iraní, por su parte, ha advertido en varias ocasiones que los países que hayan colaborado con Estados Unidos en sus operaciones contra el territorio iraní se considerarían blancos legítimos, y de hecho ha atacado a Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Jordania, Baréin o Catar.