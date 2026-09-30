Buscan a 10 desaparecidos tras naufragio con 3 muertos y 49 rescatados en Puerto Rico

"Las agencias colaboradoras y el Gobierno de la República Dominicana continuaron la búsqueda el miércoles y toda la noche (martes). Los familiares que crean que sus seres queridos se encontraban a bordo de la embarcación volcada pueden ponerse en contacto con el cónsul general en el 787-725-9550 o el 939-204-2066", indicaron los guardacostas en su página en la red social X.

De acuerdo con las autoridades, la embarcación improvisada volcó el domingo alrededor de las 23:00 hora local (3:00 GMT), luego de que se desatara una pelea y varias personas resultaran gravemente heridas con un machete, lo que obligó a los ocupantes a saltar al agua e intentar nadar hasta la isla de Mona.

La Guardia Costera confirmó que rescataron a 49 personas con vida y recuperaron tres cadáveres.

El buque Joseph Doyle trasladó a las 49 personas a tierra para que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) se hagan cargo de ellas para una investigación más exhaustiva.

"Los supervivientes han confirmado que había 62 personas a bordo de la embarcación y continúa la búsqueda de las 10 personas que siguen desaparecidas", concluyó la Guardia Costera.

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Ninguno de los tripulantes llevaba chalecos salvavidas en el momento del naufragio.

Isla de Mona está situada en el canal homónimo, que separa a Puerto Rico de República Dominicana, una ruta migratoria muy utilizada por los dominicanos y haitianos que tratan de llegar a Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a EE.UU.