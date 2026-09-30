Cabello tilda de "show" denuncias de impedimentos a Machado para volver a Venezuela

"¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga", dijo durante su programa televisivo 'Con el Mazo Dando'.

Ya el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, había negado el viernes pasado que las autoridades venezolanas estén impidiendo el regreso de Machado, tras las denuncias hechas por su equipo, que coincidieron con el mismo día en que la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, se reunió con Donald Trump, al margen de la Asamblea General de la ONU.

Cabello dijo hoy que esas denuncias se hicieron como "un ataque a la sesión de la ONU".

"Venga a rendirle cuenta a su gente (...) siempre echándole la culpa a los demás de sus irresponsabilidades", añadió el también secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) e insistió en pedirle que regrese para ver "cómo van las cosas aquí".

Desde su salida de Venezuela el pasado diciembre para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Machado ha intentado regresar a su país en al menos siete oportunidades, según su equipo, que el día 22 denunció impedimentos para su llegada.

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En la última semana, sectores opositores protestaron para pedir el regreso de la opositora que, antes de dejar el país, estuvo en la clandestinidad por casi un año para evitar ser detenida luego de denunciar un fraude electoral en las elecciones de julio de 2024, cuando fue proclamado Nicolás Maduro como presidente reelecto.

Cuando Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025, mediante una operación clandestina, lo hizo vía marítima con un equipo especial que partió de Curazao, según la información oficial.