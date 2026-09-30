California promulga ley para apoyar al periodismo local a través de créditos fiscales

La Ley de Empleo en Redacciones Comunitarias y Sostenibilidad de la Fuerza Laboral establece créditos fiscales reembolsables a partir de 2027 para organizaciones de noticias locales elegibles, basados ​​en la contratación de periodistas que cumplan con los requisitos.

El crédito está diseñado para apoyar tanto los empleos existentes en las redacciones como los nuevos puestos de trabajo en el ámbito periodístico.

Newsom destacó en un comunicado que la ley busca reconocer el papel fundamental que desempeñan los periodistas locales al cubrir temas esenciales como las escuelas, los ayuntamientos, los tribunales, las agencias de seguridad pública, las empresas y los vecindarios.

En la firma de la ley, el gobernador aprovechó para cargar contra la Casa Blanca y el veto a los medios de comunicación CNN, Politico y MS NOW.

"Mientras el presidente Trump continúa atacando a la prensa libre, California apoya el periodismo independiente", indicó el demócrata.

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"La prensa libre no está para que el gobierno se sienta cómodo; está para exigirle rendición de cuentas", añadió.

El crédito fiscal se aplica a los años fiscales que comiencen a partir del 1 de enero de 2027 y antes del 1 de enero de 2032.

La ley exige a las organizaciones elegibles que mantengan normas editoriales, incluida la publicación visible de una política de corrección de errores y aclaraciones.