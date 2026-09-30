Cancelan los conciertos de Kanye West en Rusia tras semanas de incertidumbre

"Amigos, lamentamos profundamente informarles que los conciertos de YE en San Petersburgo no podrán realizarse en las fechas previstas", indicó Say Agency en un mensaje en Telegram.

Los organizadores del evento prometieron publicar próximamente un comunicado sobre "el estado del proyecto y los planes futuros".

Agregaron que el reemobolso de las entradas adquiridas se podrá solicitar a partir del 12 de octubre.

"Say Agency agradece enormemente a todos los que nos han acompañado durante el último mes y medio: por su apoyo, su preocupación y la ilusión por estos conciertos. Seguimos en contacto y continuamos trabajando", concluyeron.

La actuación del conocido rapero tenía que celebrarse en el estadio Gazprom Arena de la antigua capital zarista, pero posteriormente el recinto aseguró no haber firmado un contrato con los organizadores del evento.

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En Say Agency, afirmaron, por su parte, haber llegado a un acuerdo para la celebración de los conciertos y se negaron a cancelar el evento.

De esa manera, las partes comenzaron a hacer declaraciones contradictorias, una situación que se prolongó durante semanas sin que los aficionados tuvieran información definitiva sobre la necesidad de exigir la devolución del precio de las entradas, que en algunos de los casos alcanzó los 160.000 rublos, es decir, casi 2.000 dólares.