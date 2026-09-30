Ceuta acoge a 2.130 menores dos meses después de la entrada masiva de migrantes

Ceuta acoge a 2.130 menores, lo que supone una sobreocupación del 6.500 % del sistema de acogida cifrado inicialmente en 29 niños, estando todos ellos en recursos extraordinarios habilitados en distintas zonas, informó el consejero de Medio Ambiente del Gobierno ceutí, Alejandro Ramírez.

"De momento, hemos recibido 25 millones de euros para la atención de estos niños con los que se están cumpliendo las normas nacionales e internacionales y siempre pensando que el procedimiento adecuado debe ser su retorno a Marruecos, como pide también Europa y Marruecos, siempre con la debida protección del menor y atención a su interés superior", afirmó.

El consejero ceutí insistió en que esta medida de retorno es la "adecuada" porque de lo contrario habría "un problema y un efecto llamada brutal, porque lo que ocurrió a finales de julio no puede volver a pasar".

Por su parte, el portavoz del partido localista Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, dijo que tiene constancia de la presencia en las calles de entre 700 y 1.000 menores, "según la reseña de entidades que trabajan con estos niños", 703 de ellos son niñas, unos 300 menores tienen menos de 13 años y algunos de ellos están sufriendo explotación sexual infantil.

Mustafa lamentó que se ha "perdido la humanidad",ya que hay niños que buscan alimentos "en un cubo de basura, y malditos sean los que los criminalizan porque incluso se ha procedido a la expulsión a Marruecos de un niño palestino de 14 años".

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"Hay que dejar de referirse a ellos como invasores", resaltó.