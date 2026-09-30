Chile destaca la importancia de la Cumbre Iberoamericana de Madrid "en un momento crucial"

La seguridad, los desastres naturales, la inteligencia artificial, el crecimiento económico, la lucha contra la pobreza, el narcotráfico y la colaboración en materia educativa y universitaria son algunos de los retos que mencionó Coloma durante su intervención en una conferencia del Fórum Europa.

Ante empresarios y políticos españoles, Coloma defendió que Latinoamérica "necesita una voz común, más allá de las diferencias".

En este sentido, puso el ejemplo de España, cuyo Gobierno socialista está lejos ideológicamente del que encabeza el nuevo presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast.

"El compromiso que tiene Chile con España va más allá de las contingencias. Cada país puede tomar sus decisiones y elegir a sus Gobiernos, pero el presidente Kast me ha pedido que tienda un puente con España, más allá de las diferencias", reveló.

"Es un buen momento para la relación entre España y Chile", aseguró el diplomático, que aclaró que su país no quiere hacer frente común únicamente con los Estados con los que comparte ideología, sino con toda Latinoamérica, porque hay temas que "nos atañen a todos".

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"Actuando por separado no vamos a lograr nada", recalcó.

En este sentido, cree que la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre es una oportunidad para abordar "los retos conjuntos".

"Espero que vengan muchos mandatarios a esta cumbre", dijo Coloma. "Espero que haya una asistencia récord, porque ese es el espíritu que estoy viendo".

Ante la pregunta de si la presencia de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, puede ser un problema, replicó: "Ojalá vengan todos".

Sobre la reciente reunión del presidente chileno con la mandataria venezolana, el embajador señaló que "lo fácil es no reunirse con nadie, pero hay que ser audaz para solucionar los problemas y ayudar a las personas".

No obstante, Coloma recordó que Chile ha tenido muchas divergencias con el Gobierno venezolano en los últimos años y llegó a "cortar relaciones", que se han ido "retomando" recientemente "porque en Chile hay muchos venezolanos que necesitan hacer gestiones".

"Ahora hay un nuevo escenario y esperamos que culmine en un proceso democrático y vayamos normalizando las relaciones", añadió.

Coloma pasó de puntillas por temas delicados, como la memoria histórica, el pasado dictatorial y la posición de Chile ante las islas Malvinas, y centró su discurso en las medidas que ha anunciado el nuevo presidente chileno para relanzar la economía del país.

"Hemos reducido los impuestos para facilitar la inversión extranjera", subrayó ante los empresarios españoles, a los que animó a comprobar el potencial del Chile en temas como energía solar y eólica.

Reconoció que el conflicto en Irán ha perjudicado económicamente a Chile, que no tiene reservas de petróleo, pero recordó que es un país rico en cobre y litio, metales esenciales para las empresas más pujantes.

También insistió en que Chile ha simplificado los trámites para pedir permisos ambientales a las empresas y ofrece estabilidad jurídica, tras la etapa convulsa en la que la reforma de la Constitución generó un estallido social.

Animó además a los empresarios españoles a invertir en Chile en cárceles, hospitales y temas de seguridad, ya que el Gobierno actual está "abriendo concesiones no solo en carreteras".

Mencionó la seguridad como uno de los temas en los que "es necesario colaborar", porque es un problema "transfonterizo" y "muy complejo", ya que "hay Estados involucrados".