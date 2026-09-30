Christina Koch, Patti Smith, Julian Barnes y Garton Ash hablarán en los Premios Princesa

Los premios se entregarán en una ceremonia que los reyes de España presidirán el próximo 23 de octubre en Oviedo (capital de Asturias), acompañados de la princesa Leonor, heredera del trono, y su hermana la infanta Sofía.

Koch, Smith, Barnes y Garton Ash fueron distinguidos este año con los premios en las categorías de la Concordia, Artes, Letras y Ciencias Sociales, respectivamente.

Según informó este miércoles la Fundación Princesa de Asturias, el resto de premiados ya confirmaron su asistencia a la ceremonia, entre los que se encuentran el futbolista Leo Messi (Deportes), y los químicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico Pascal Mayer (Investigación Científica y Técnica).

Además, el estudio de animación Studio Ghibli (Comunicación y Humanidades) estará representado por su presidente, Kenichi Yod, y la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (Cooperación Internacional), por el ministro de Agricultura y Alimentación de Noruega, Nils Kristen Sandtrø, la directora ejecutiva de NordGen (Nordic Genetic Resource Center), Lene Krøl Andersen, y el director ejecutivo de Crop Trust, Stefan Schmitz.

La ceremonia contará con un servicio de interpretación simultánea para todo el teatro que incluirá cinco idiomas: español, inglés, francés, noruego y japonés.

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Los Premios Princesa de Asturias deben su nombre a uno de los títulos que ostenta el heredero o la heredera al trono de España y este año optaron a estos galardones 37 candidaturas de 24 nacionalidades.