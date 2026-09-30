Cientos de manifestantes se movilizan contra la inmigración irregular en Sudáfrica

La movilización, que transcurrió desde Albert Park hasta la comisaría de Point, se desarrolló durante el plazo fijado por el movimiento antimigratorio “March and March” para la salida de extranjeros indocumentados del país, al tiempo que instó a los hombres a “posicionarse en contra de la violencia de género”.

“Como saben, nuestro objetivo principal es priorizar a Sudáfrica y garantizar que en este país se respete el estado de derecho por todos los medios posibles. Por eso, hacemos un llamamiento a los hombres para que lideren esta marcha”, afirmó la fundadora del movimiento, Jacinta Ngobese-Zuma, cuya organización vincula la presencia de migrantes con el aumento de la criminalidad.

Durante el recorrido, en el que se entonaron canciones de lucha y se exhibieron pancartas con la consigna "ya basta", dirigentes de la marcha entregaron un memorando con sus demandas en la sede policial.

“El tiempo de los discursos se acabó, es hora de actuar. Pedimos más presencia policial y cámaras de vigilancia en nuestras calles para combatir la violencia de género y hacer que las comunidades sean más seguras”, reclamó uno de los portavoces del colectivo, Lindani Xulu.

La manifestación en Durban, que en un principio se centraba en la migración irregular, terminó volcándose contra la violencia machista tras elevarse a doce la cifra de mujeres asesinadas en el municipio de Ekurhuleni, al este de Johanesburgo, donde hasta el momento hay cuatro personas detenidas por estos feminicidios.

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La jornada de protesta tuvo lugar un día después de que el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, se dirigiera a la nación para anunciar un paquete de medidas de emergencia destinadas a reforzar la respuesta del Estado ante la violencia contra mujeres y niños.

Entre los anuncios de Ramaphosa figuran una operación nacional para resolver casos pendientes, la reducción de los retrasos en el análisis de pruebas forenses, auditorías de seguridad en los municipios y la puesta en marcha de un consejo nacional sobre violencia de género y feminicidio.

La líder de March and March consideró que el Gobierno de Ramaphosa “es muy bueno hablando, pero podría tardar años en resolver un problema que podría solucionarse de forma rápida y eficaz con una medida firme y contundente”.

Los grupos antiinmigración culpan a los migrantes de los problemas económicos de Sudáfrica, la deficiente prestación de servicios públicos y las altas tasas de delincuencia, y en esta manifestación han vinculado la problemática de la violencia de género con la presencia de extranjeros indocumentados.

Unos 180.000 ciudadanos de Zimbabue, Malaui, Ghana, Mozambique, Nigeria, Kenia, Uganda, Tanzania y la República Democrática del Congo (RDC) han sido repatriados a sus países de origen en los últimos meses en el marco de una ola de xenofobia contra migrantes africanos, según datos oficiales proporcionados por los respectivos gobiernos.