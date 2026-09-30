Colombia captura para su expulsión a un ruso acusado de espionaje y nexos con el ELN

"En menos de 24 horas, una investigación articulada con la Policía Nacional y la DIPOL (Dirección de Inteligencia Policial) permitió capturar al ciudadano ruso Sergei Vagin. Se le aplicará la medida administrativa de expulsión del país por atentar contra la seguridad nacional", señaló -en X- el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

Según mandatario, el detenido aparece relacionado en informes de inteligencia con actividades de espionaje, financiación de actos vandálicos durante las protestas sociales de 2021 en Colombia y contactos con el ELN, aunque no aportó pruebas o más detalles de dichos informes.

Vagin fue capturado en Bogotá en marzo de 2022 junto con otras personas en una investigación por una presunta red dedicada al uso de datos y cuentas de terceros para realizar apuestas en plataformas deportivas.

El ciudadano ruso quedó en libertad en agosto de 2025 por vencimiento de términos y, según información publicada esta semana por medios colombianos, desde ese año existía una orden administrativa para que abandonara el país.

El Gobierno no detalló, por el momento, cuándo se hará efectiva la expulsión ni hacia qué país será trasladado Vagin.