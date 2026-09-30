Colombia envía a Bélgica 300 toneladas de residuos peligrosos para su eliminación segura

El despacho, que partió desde el puerto de Santa Marta, en el norte del país, forma parte de las acciones para eliminar los restos de bifenilos policlorados (PCB), sustancias contaminantes utilizadas durante décadas en equipos eléctricos como transformadores y condensadores.

Los PCB son contaminantes persistentes que representan riesgos para el medioambiente y la salud humana, por lo que deben ser eliminados mediante procedimientos especializados.

El ministerio de Ambiente explicó en un comunicado que aunque Colombia cuenta con capacidad para tratar parte de estos residuos, aquellos con altas concentraciones o que exceden la capacidad nacional deben ser enviados a instalaciones especializadas en el exterior.

Entre 2001 y 2024, Colombia eliminó 9.400 toneladas de residuos de PCB, mientras que actualmente permanecen en el país otras 860 toneladas sin tratar, cuya eliminación total está prevista para 2028.

La operación contribuye al cumplimiento de los compromisos de Colombia frente al Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, que establece medidas para reducir y eliminar sustancias peligrosas para la salud y el medioambiente.

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Colombia hace parte de los 185 estados vinculados al Convenio de Estocolmo y aunque no se conoce un ránking mundial que permita establecer qué nación ocupa el primer lugar en cumplimiento, el país es "reconocido en escenarios internacionales por contar con regulación y capacidad técnica para la gestión de PCB".