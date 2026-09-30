Crece indignación por presunta violación grupal en universidad de EEUU tras nuevos datos

El abuso salió a la luz después de que la víctima interpusiera una demanda civil el 18 de septiembre contra Cornell y los siete presuntos agresores, miembros de una fraternidad, tras lo que la Fiscalía local decidió reabrir una investigación pese haber rechazado hacerlo cuando tuvieron lugar los hechos, en octubre de 2024.

La víctima denunció inicialmente el abuso ante la policía de la universidad y hoy varios medios, entre ellos CBS, accedieron a la transcripción de su relato, en el que admite no recordar partes de la noche porque consumió alcohol y drogas, pero declara que fue "golpeada físicamente" y "violada".

"Puedo decir con seguridad al 100 % que fui violada", indicó la víctima, que tenía 20 años, a la policía de la institución al denunciar los hechos a lo largo de dos jornadas de entrevistas el 14 y 15 de noviembre de 2024, unas tres semanas después del incidente, según CBS.

El canal ABC incluye declaraciones de que sintió "coacción", rechazó vocalmente avances de los hombres y sintió "que era incapaz de tomar ninguna decisión por lo ebria que estaba".

El fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, que reabrió esta semana la investigación y justificó su falta de acción en 2024 porque "no había evidencia de una falta de consentimiento", dijo a CBS que nunca había visto esa transcripción porque no se le "suministró".

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"Si ese tipo de cosa fue omitida de una declaración, si es verdad, debe ser investigado por completo por alguien exterior a Cornell", agregó el fiscal.

La víctima denunció que Cornell, una universidad de élite, hizo una investigación deficiente en la que solo fueron expulsados dos de los presuntos agresores y a los otros les ofreció medidas de "mitigación" como escribir un ensayo, mientras ella dejó sus estudios y no recuperó el dinero de la matrícula.

Los presuntos agresores han sido apodados 'Los 7 de Cornell' en medio del escarnio público liderado por un exguionista de la serie 'South Park', Toby Morton, que ha creado una web donde expone sus identidades, mientras numerosas figuras públicas han expresado indignación en sus redes sociales.

La demanda civil de la víctima indica que estaba ebria cuando un amigo y otro hombre la presionaron para consumir ketamina y tener relaciones sexuales con los dos, a las que inicialmente accedió, de acuerdo con la declaración jurada publicada por el fiscal al abrir la investigación.

Pero después, uno de los estudiantes anunció en un grupo de Snapchat que había "free pussy" (vagina gratis) en la casa de la fraternidad, según una captura de pantalla incluida en el documento, y es cuando la víctima afirma que fue abusada durante horas por varios hombres.

CBS obtuvo videos de la cadena de mensajes de Snapchat, compartida por unos 60 miembros de la fraternidad, y uno pregunta "¿La tienda aún está abierta?", en referencia a la víctima, a lo que otro le contesta que sí.

El Departamento de Policía de Ithaca, la ciudad donde se ubica el campus, en el condado de Tompkins, dijo que se enteró del incidente a través de los medios recientemente, y que nunca fue reportado, indica CNN.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, reclamó ayer una "revisión transparente e independiente" de la respuesta inicial de Cornell a las alegaciones de la víctima, tras lo que la Fiscal general del estado, Letitia James, dijo que iba a abrir una investigación.