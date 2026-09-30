Cuba acusa a EE.UU. de querer dañar al sector privado de la isla con sus nuevas medidas

"Las nuevas medidas coercitivas unilaterales aprobadas por el gobierno de EE.UU, además de reforzar aún más la asfixia contra Cuba, le quitan las máscaras a quienes dicen que solo son contra el Gobierno cubano y sus empresas", afirmó el mandatario en sus redes sociales.

Díaz-Canel señaló que esas acciones contra el sector privado cubano "demuestran claramente" que la "única intención" de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, es asfixiar a la isla.

Agregó que limitan la puesta en marcha de las 176 transformaciones económicas y sociales impulsadas por su Gobierno desde junio pasado con el objetivo de liberalizar y descentralizar la economía cubana, marcada por la profunda crisis que arrastra por motivos internos y externos.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció la víspera la entrada en vigor desde este miércoles de la prohibición de transacciones financieras directas o indirectas de estadounidenses con entidades en la lista de sancionados por Washington, que agrupa a organismos vinculados al aparato militar y de inteligencia cubano.

Con las restricciones también dejarán de estar autorizadas las operaciones que permitían a bancos estadounidenses procesar determinadas transacciones relacionadas con Cuba.

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Además impiden a los bancos estadounidenses abrir o mantener cuentas de empresarios independientes del sector privado isleño.

Las nueva batería de disposiciones también restringe la autorización para los viajes educativos grupales a Cuba, conocidos como "pueblo a pueblo", y prohíben asistir u organizar reuniones y conferencias profesionales en la isla, parte de las doce categorías por las que los estadounidenses pueden viajar a Cuba.

Tras el anuncio este martes, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusó a la Administración Trump de "obstaculizar" el proceso de reformas económicas en el país caribeño.

También condenó el ataque de "forma abierta tanto al sector público como al sector privado, ese que algunos funcionarios estadounidenses dicen que quieren ayudar a su desarrollo".

Cuba padece una profunda crisis energética desde mediados de 2024 tras años de pobre gestión del Gobierno de La Habana y agudizada desde enero por el cerco petrolero aplicado por EE.UU., a lo que se ha sumado una serie de sanciones reforzadas contra sectores vitales de la economía caribeña.

En consecuencia, según análisis de organismos internacionales, la situación económica de la isla podría escalar al punto de registrar este año una caída del 10,3 % en su Producto Interior Bruto (PIB), la peor contracción económica de la región.