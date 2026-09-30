Dangote inicia las obras de una refinería petrolera en Kenia para África oriental

"África ha entrado en una nueva era en la que, cada vez más, financiaremos, construiremos, procesaremos y añadiremos valor aquí, en nuestro propio continente. Esto es ambición africana, respaldada por capital africano, que construye la industria africana para la prosperidad de África", afirmó Ruto en la ceremonia de colocación de la primera piedra del proyecto, en la zona de Mokowe.

"Es más que una refinería. Se trata de una inversión en seguridad energética, industrialización e integración regional", destacó el mandatario keniano.

La ceremonia de inauguración de las obras para este ambicioso proyecto -la "mayor inversión individual" en la historia de Kenia, según Ruto- contó con la asistencia de los presidentes de Uganda, Yoweri Museveni; Benín, Romuald Wadagni; y Togo, Jean-Lucien Savi de Tové.

Asimismo, acudieron al acto el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo (1999-2007) y ministros de diferentes carteras que representaron a Ruanda, Burundi, Tanzania, Sudán del Sur y Nigeria, así como representantes de varios bancos africanos.

"Durante demasiado tiempo, África ha suministrado materias primas, mientras que otros se quedan con el procesamiento, la manufactura, los empleos y los beneficios comerciales", señaló el presidente keniano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el mismo sentido, Dangote afirmó que el continente africano "ha sido rico en recursos, pero pobre en creación de valor añadido", pues ha "importado petróleo crudo e importado productos refinados" al igual que ha "exportado minerales e importado productos manufacturados".

"Nuestra visión es que esta infraestructura contribuya a reforzar la seguridad energética de la región y de servicio a un mercado más amplio de África oriental, además de aprovechar las oportunidades que surjan en el océano Índico, reduciendo la dependencia de la región de productos petrolíferos importados y reteniendo más valor dentro de las economías africanas", aseveró el multimillonario.

Para fortalecer "el ecosistema energético regional", Dangote ha ofrecido un 30 % de participación combinada del proyecto a los gobiernos de África del este, entre los que Kenia, Ruanda y Etiopía han expresado interés, según la prensa keniana.

Se espera que la refinería de Lamu, cuyas obras está previsto que se completen en un plazo de entre tres y cuatro años, alcance 700.000 barriles de crudo al día, la misma producción que tiene actualmente la refinería de Dangote en Nigeria, la mayor de África.

Más allá de la refinería, el proyecto se traducirá en un complejo petroquímico e industrial más amplio que se espera que cree unos 60.000 empleos y que incluirá una planta de producción eléctrica con una capacidad de 1.000 megavatios.

Dado que Kenia no es todavía un país productor de crudo, sus autoridades han reconocido que el proyecto requerirá la importación desde otros países.

El proyecto arranca en un contexto marcado por la subida del precio del combustible por la guerra de Irán, que ha golpeado especialmente a las economías africanas, muy vulnerables a crisis globales por su dependencia de los mercados extranjeros, la volatilidad de sus monedas, la falta de infraestructuras y el endeudamiento.