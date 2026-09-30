Desempleo marca el 9,6 % en trimestre junio-agosto en Chile, pico máximo en cinco años

El organismo detalló que los resultados se explican por el alza de la fuerza de trabajo (0,3 %) y de la reducción presentada por las personas ocupadas (-0,9 %).

En tanto, señaló el INE, la desocupación llegó a 13 %, incididas por quienes se encontraban sin trabajar (12,1 %) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (23,2 %)".

Frente a este escenario, descrito por el Gobierno como una "emergencia laboral" que se prolonga desde el fin de la pandemia, el Ejecutivo presentó ayer un paquete de medidas para impulsar la creación de más de 100 mil puestos de trabajo.

Este plan, según el mandatario chileno, José Antonio Kast, movilizará 1,3 billones de pesos chilenos (unos 1.350 millones de dólares) para contrarrestar la cifra de desempleo que actualmente se traduce en casi un millón de personas que buscan trabajo y no lo encuentran, unas 200 mil más que a fines de 2022, según datos del Gobierno.

La situación es particularmente compleja para las mujeres, cuya tasa de desocupación alcanzó un 10,3 % en el último trimestre observado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según sector económico, consignó el INE, "la contracción de la población ocupada fue influida por industria manufacturera (-7,6 %), información y comunicaciones (-16,8 %) y comercio (-1,1 %)".

Los niveles de ocupación informalidad se situaron en un 26,3 %, con un incremento de 0,3 puntos porcentuales en 12 meses.

Además de la agenda de corto plazo presentada ayer para combatir el desempleo, el Gobierno de Kast logró aprobar en el Congreso una controvertida megarreforma económica y tributaria con la que busca fomentar el crecimiento y la generación de trabajo.

La medida reduce el impuesto a las empresas del 27 % al 23 %, pero también otorga beneficios fiscales para la repatriación de capitales e invariabilidad tributaria a grandes inversiones.

Los malos resultados de desempleo se suman a los de la actividad económica del país, que se contrajo un 0,2 % interanual en el segundo trimestre de 2026 y completó dos períodos con cifras negativas tras la caída de 0,9 % registrada en mayo.

El Banco Central de Chile redujo abruptamente en septiembre sus expectativas de crecimiento para este año y pronosticó en su último Informe de Política Monetaria (IPoM) que el PIB chileno se expandirá entre el 0,25 % y 0,75 % en 2026.