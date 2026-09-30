Detienen a 14 colombianos y dos hondureños por presunto delito de préstamos ilegales

Detienen a 14 colombianos y dos hondureños por presunto delito de préstamos ilegales

Tegucigalpa, 30 sep (EFE).- Las autoridades de Honduras detuvieron este miércoles en San Pedro Sula, en el norte del país, a 14 colombianos y dos hondureños, supuestos miembros de una banda de delincuentes que se dedicaba a hacer préstamos ilegales a través de una modalidad conocida como "gota a gota".