Detienen a 14 colombianos y dos hondureños por presunto delito de préstamos ilegales

Las 16 personas fueron arrestadas tras cuatro registros ejecutados por la Policía Nacional, luego de múltiples denuncias recibidas sobre la existencia de la supuesta red liderada por colombianos, dijo a la prensa una fuente policial no identificada en San Pedro Sula.
Agregó que los supuestos delincuentes prestaban dinero a particulares en varios departamentos del país bajo la modalidad conocida como “gota a gota”.
El informante señaló que en los allanamientos se incautaron de varios vehículos, motocicletas, armas de fuego y dinero en efectivo.
Los detenidos fueron remitidos al Ministerio Público (Fiscalía) como parte de una investigación sobre el funcionamiento de la red.
Las autoridades no descartan que la supuesta banda se dedicara también al delito de lavado de activos con el dinero cobrado en concepto de intereses a sus clientes.
En los operativos también participó personal de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y del Instituto Nacional de Migración (INM).