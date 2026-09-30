Detienen en España a investigado en Ecuador por corrupción durante la crisis energética

Reimberg aseguró que Manrique fue detenido por Interpol y que es esposo de Karla Saud, la representante en Ecuador de Progen, una empresa con sede en Estados Unidos que en 2024 firmó con el Gobierno del presidente, Daniel Noboa, unos contratos para la adquisición de generadores para paliar la crisis energética que afectaba al país y que, de acuerdo a la Fiscalía, dejaron un millonario perjuicio al Estado.

Saud también está imputada en este caso, denominado como 'Apagón', y fue detenida en España en julio pasado, pero después fue liberada.

El ministro Reimberg dijo que Manrique es "coautor del caso Apagón" y que "tendrá que responder a la justicia ecuatoriana".

Según la investigación, tras la resolución de emergencia por la crisis energética emitida en junio de 2024 por la empresa estatal Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) se suscribieron dos contratos con Progen por un total de 149,1 millones de dólares.

De acuerdo a la tesis fiscal, Progen fue favorecida "pese a que no cumplía con las especificaciones técnicas ni con las obligaciones derivadas del objeto contractual".

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A pesar de eso, el Gobierno pagó el 70 % del valor total como anticipo, que corresponde a más de 104 millones de dólares que se han determinado como el presunto perjuicio.

Además, el Ministerio Público señaló que la empresa entregó generadores que no eran nuevos ni técnicamente compatibles y que nunca entraron en funcionamiento.

Treinta personas están procesadas en esta causa, entre los que están representantes de Progen, funcionarios de Celec, administradores de los contratos, exasesores ministeriales y otros empleados de áreas técnicas y jurídicas de la eléctrica estatal.

También estaba imputado el exministro de Energía Antonio Goncalves, pero el lunes el fiscal general, Leonardo Alarcón, anunció que se abstenía de acusarlo, al no encontrar elementos que permitan establecer su participación en el presunto delito.

Entre 2023 y 2024, Ecuador sufrió una crisis energética que provocó severos racionamientos de electricidad especialmente a finales del segundo año a causa, entre otros factores, de la sequía que redujo el caudal de los ríos que alimentan sus principales hidroeléctricas.

Entre septiembre y diciembre de 2024, se registraron apagones programados que, en sus momentos más críticos, llegaron a 14 horas diarias.