Dos departamentos en alerta roja en el sur de Francia por fuertes lluvias

La agencia Météo France prevé un episodio "excepcional" de lluvias mediterráneas en esa zona, que se va a prolongar en las próximas horas y que puede dejar otros 300 litros por metro cuadrado antes de la media noche.

Por ello se han suspendido las clases en la mayor parte de los centros educativos, se ha paralizado el transporte escolar y las autoridades y han pedido "máxima vigilancia" a los ciudadanos, a quienes se les ha recomendado limitar los desplazamientos, no bajar a los subterráneos ni cruzar vías inundadas.

"Sigan las consignas de las autoridades", señaló en la red social X el ministro del Interior, Laurent Nuñez, que aseguró que los servicios estatales están "plenamente movilizados" ante esta alerta.

Las lluvias afectarán de forma menos importante a otros tres departamentos vecinos, Lozère, Ardèche y Bocas del Ródano, situados en alerta naranja.

En previsión de estas lluvias, la empresa pública de ferrocarriles SNCF anunció la suspensión del tráfico entre varias ciudades de la zona. Es el caso de la línea entre Nimes y Clermont-Ferrand, la que une Marsella con Nimes y la que va de Marsella a Burdeos.

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Tampoco hay otros transportes públicos en el Gard, mientras que Montpellier ha suspendido la circulación de tranvías y alerta del peligro de fuerte oleaje en su litoral.