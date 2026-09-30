Dos meses después de la entrada masiva de migrantes, Ceuta ansía volver a la normalidad

Unos 6.000 de estos migrantes están alojados en recursos habilitados por el Gobierno en distintas zonas de la ciudad, mientras que los más de 2.000 menores filiados están acogidos por el Gobierno ceutí, que tiene su tutela, en diferentes centros.

Mientras tanto, en torno a 3.000 personas, según los cálculos del Gobierno de la ciudad, permanecen acampadas en la playa del Trampolín, mientras que el Centro Temporal de Inmigrantes (CETI) mantiene a otras 1.000 personas en su interior pese a estar preparado para 512 plazas.

El número de personas que entraron los días 30 y 31 de julio en Ceuta continúa siendo incierto, ya que la ciudad lo eleva a más de 90.000 -Ceuta tiene 85.000 habitantes- y el Gobierno español calcula unas 72.000.

También es complicado de determinar el número de adultos y menores que siguen en la ciudad, según dijo en su última comparecencia en Ceuta el ministro español Ángel Víctor Torres, responsable del mando único creado por el Gobierno para esta crisis.

Muchos de ellos están ocultos en viviendas, montes, edificios abandonados, acantilados de las playas e incluso en túneles subterráneos.

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Los retornos voluntarios y las expulsiones, a falta de que se concreten expedientes de expulsión por denegación de asilo o por no tener derecho a la protección internacional, son dos formas de aliviar la presencia de migrantes en la ciudad.

Este martes eran ya 7.794 los migrantes que desde el 10 de agosto optaron por regresar a su país de forma voluntaria, mientras que otros 449 fueron expulsados como consecuencia de resoluciones judiciales por su implicación en diversos delitos relacionados con robos, intentos de embarque ilegal o agresiones sexuales o de otro tipo.

Las autoridades de Ceuta continúan reclamando que se agilicen los trámites burocráticos para expulsar a los que todavía permanecen en la ciudad. El Gobierno español había realizado ya 2.740 triajes la pasada semana, pero aún no se ha procedido a ninguna expulsión.

Más de 50 embarcaciones de todo tipo fueron interceptadas estos meses por la Guardia Civil cuando pretendían cruzar el Estrecho de Gibraltar desde la costa de Ceuta hacia la península ibérica.

Los agentes tuvieron que incrementar la vigilancia para frenar este negocio clandestino asociado con las mafias de inmigración irregular, a las que los migrantes pagan entre 2.500 y 5.000 euros por el cruce.

La Policía española y la Guardia Civil llevaron a cabo al menos una decena de operaciones contra las 'casas patera', donde se hacinan migrantes en condiciones de insalubridad y que pagan una media de 15 euros al día para permanecer ocultos en las viviendas, ubicadas principalmente en la periferia de la ciudad, para pasar inadvertidos a los controles policiales.

Los efectos de la entrada masiva se dejan notar en la ciudad, que afronta una crisis económica y turística, ya que la imagen de Ceuta se vio deteriorada, según la Confederación de Empresarios.

"Ceuta se paró de golpe el 31 de julio", lamentó en declaraciones a EFE el consejero de Turismo y Comercio, Nicola Cecchi. En estos dos meses la llegada de turistas bajó un 50 %, se cancelaron las once escalas de buques de crucero y se suspendieron eventos deportivos como el Internacional de Tenis o el Internacional de Pádel.

Asimismo, se cancelaron muchas citas culturales y festivas.