Duma rusa recibe con ovación a diputados veteranos de guerra en Ucrania en primera sesión

"Entre nosotros hay participantes en la operación militar especial. Démosles la bienvenida", dijo el diputado por Rusia Unida, el partido del Kremlin, Yuri Petrov, quien preside la primera sesión de la cámara baja del Parlamento ruso.

Los parlamentarios presentes se pusieron de pie y dieron una ovación a los excombatientes en una campaña militar que comenzó en febrero de 2022 y en la que el ejército ruso no ha logrado ninguno de los objetivos marcados por el Kremlin.

La presidenta de la Comisión Electoral Central de Rusia, Ela Pamfílova, cifró en 46 a los veteranos de guerra que habían logrado acceder al arco parlamentario, aunque el líder del partido del Kremlin, Rusia Unida, Dmitri Medvédev, situó esa cifra en 50, todos candidatos de la formación oficialista.

En total, precisó, 665 veteranos han sido elegidos para ocupar puestos de responsabilidad en los comicios federales, regionales y municipales.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró al reunirse el lunes con los líderes de los partidos con representación parlamentaria que "las elecciones demostraron una vez más que el pueblo ha apoyado a los héroes que luchan por Rusia".

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"No es posible derrotar a esa gente, a este país, es imposible. Por ello, la victoria, sin duda, será nuestra", afirmó.

Putin, cuyo país no ha sido capaz en cuatro años y medio de lograr ninguno de sus objetivos en Ucrania, ha subrayado en los últimos dos años que los combatientes que regresen del campo de batalla serán "la nueva élite" del país.

Medios independientes han puesto en duda que todos esos veteranos hayan realmente participado en acciones militares en el frente ucraniano y apuntan a que muchos de ellos, en realidad, nunca entraron en acción.

El único partido pacifista, Yábloko, los comunistas y expertos independientes han denunciado numerosas irregularidades en los comicios parlamentarios, gracias a las cuales Rusia Unida habría logrado el mejor resultado de su historia -349 de 450 escaños- pese al cansancio con la guerra, el bloqueo de internet, los problemas económicos y el déficit de combustible.