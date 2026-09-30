Ecuador detiene a policías y civiles por presunta manipulación de pruebas y corrupción

Ecuador detiene a policías y civiles por presunta manipulación de pruebas y corrupción

Quito, 30 sep (EFE).- La Fiscalía de Ecuador detuvo este miércoles a doce personas, entre policías activos, retirados y civiles, en una investigación sobre una presunta red que habría manipulado evidencias bajo custodia policial y sustraído y comercializado vehículos y autopartes retenidos.