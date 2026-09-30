Mundo
30 de septiembre de 2026 a la - 13:20

Ecuador detiene a policías y civiles por presunta manipulación de pruebas y corrupción

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Quito, 30 sep (EFE).- La Fiscalía de Ecuador detuvo este miércoles a doce personas, entre policías activos, retirados y civiles, en una investigación sobre una presunta red que habría manipulado evidencias bajo custodia policial y sustraído y comercializado vehículos y autopartes retenidos.

Por EFE
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El operativo se desarrolló en la ciudad costera de Guayaquil, una de las más golpeadas por la violencia en el país, en la que se realizaron 16 allanamientos y se incautaron teléfonos celulares, documentación relacionada con la investigación y otras evidencias, informó la Fiscalía.

El Ministerio Público investiga la presunta manipulación de pruebas que estaban bajo custodia policial, así como la sustracción y posterior comercialización de vehículos y autopartes almacenados en instalaciones donde las autoridades mantienen automóviles retenidos o incautados.

El ministro del Interior, Jhon Reimberg, señaló en redes sociales que la "depuración policial es un compromiso firme" y afirmó que las autoridades no tolerarán que agentes involucrados en hechos irregulares afecten a la institución.