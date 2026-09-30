Mundo
30 de septiembre de 2026 a la - 10:35

EEUU creció un 0,6 % en abril-junio, dos décimas más según dato revisado

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Washington, 30 sep (EFE).- La economía de Estados Unidos creció un 0,6 % entre abril y junio con respecto al primer trimestre, lo que supone una revisión al alza de dos décimas con respecto a la segunda estimación publicada en agosto, mientras que en tasa anual, la primera potencia mundial creció un 2,2 %, siete décimas más.

Por EFE
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La tercera estimación publicada este miércoles por la Oficina de Análisis Económico (BEA) refleja principalmente revisiones al alza en la inversión, el gasto de los consumidores y el gasto público a ritmo anual.

El consumo privado fue el principal motor del crecimiento y aportó alrededor de 2,5 puntos porcentuales al avance del PIB estadounidense en el segundo trimestre.

En este caso fue revisado cuatro décimas al alza, hasta el 3,8 % anualizado, gracias a un mayor consumo de servicios recreativos y de compras de vehículos y dispositivos digitales.

El gasto de capital privado se revisó al alza 1,3 puntos porcentuales hasta situarse en el 4,6 % anualizado, gracias a la mejora en inversión tanto en activos fijos como en inventarios.

A su vez, la caída en el gasto público, estimada en agosto en un retroceso del 0,4 %, mejoró tres décimas hasta situar la contracción en el 0,1 %.

El índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) aumentó por su parte un 5 % anualizado en el segundo trimestre, una cifra revisada a la baja en 3 décimas, mientras que el dato subyacente, que excluye alimentos y energía por su volatilidad también se revisó tres décimas a la baja hasta quedar en el 3,3 %.

El PIB, junto a la inflación -incluyendo las cifras del PCE- y los datos de empleo, son indicadores clave para la Reserva Federal (Fed) en sus decisiones de política monetaria.

La ligera rebaja del PCE dibuja un escenario algo mejor de cara a la próxima reunión de política monetaria del órgano, que en este mes incrementó los tipos de interés -dejándolos en una horquilla entre el 3,75 y el 4 %- por primera vez desde julio de 2023 ante la persistente inflación, impulsada principalmente por la guerra contra Irán.