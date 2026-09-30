EEUU creció un 0,6 % en abril-junio, dos décimas más según dato revisado

La tercera estimación publicada este miércoles por la Oficina de Análisis Económico (BEA) refleja principalmente revisiones al alza en la inversión, el gasto de los consumidores y el gasto público a ritmo anual.

El consumo privado fue el principal motor del crecimiento y aportó alrededor de 2,5 puntos porcentuales al avance del PIB estadounidense en el segundo trimestre.

En este caso fue revisado cuatro décimas al alza, hasta el 3,8 % anualizado, gracias a un mayor consumo de servicios recreativos y de compras de vehículos y dispositivos digitales.

El gasto de capital privado se revisó al alza 1,3 puntos porcentuales hasta situarse en el 4,6 % anualizado, gracias a la mejora en inversión tanto en activos fijos como en inventarios.

A su vez, la caída en el gasto público, estimada en agosto en un retroceso del 0,4 %, mejoró tres décimas hasta situar la contracción en el 0,1 %.

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El índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) aumentó por su parte un 5 % anualizado en el segundo trimestre, una cifra revisada a la baja en 3 décimas, mientras que el dato subyacente, que excluye alimentos y energía por su volatilidad también se revisó tres décimas a la baja hasta quedar en el 3,3 %.

El PIB, junto a la inflación -incluyendo las cifras del PCE- y los datos de empleo, son indicadores clave para la Reserva Federal (Fed) en sus decisiones de política monetaria.

La ligera rebaja del PCE dibuja un escenario algo mejor de cara a la próxima reunión de política monetaria del órgano, que en este mes incrementó los tipos de interés -dejándolos en una horquilla entre el 3,75 y el 4 %- por primera vez desde julio de 2023 ante la persistente inflación, impulsada principalmente por la guerra contra Irán.