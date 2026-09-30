EE.UU. lidera un acuerdo de acción conjunta contra la sobrecapacidad mundial de acero

"Si los socios afines adoptan políticas similares, pueden exigir responsabilidades a aquellos países que contribuyen al problema de la sobrecapacidad mundial de acero", detalló Greer sobre está plataforma de 28 miembros, en la que no participan grandes productores como India, China y Rusia.

El acuerdo, denominado 'Marco de Milwaukee', presenta medidas para "abordar el exceso de capacidad y sus repercusiones, y restablecer condiciones de competencia equitativas a nivel mundial para nuestros trabajadores y productores", en un contexto en el que las posibilidades de producir superan a la demanda.

Los desequilibrios presionan los precios, aumenta las exportaciones a bajo coste y genera tensiones comerciales.

La OCDE situó esa sobrecapacidad en 551 millones de toneladas en 2023, 602 millones en 2024 y apuntó a 721 millones para 2027, con previsiones de 745 millones en 2028.

China se considera uno de los principales focos de ese exceso de capacidad, junto con el impacto de subsidios y otras distorsiones del mercado.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes la construcción en Iowa de una planta siderúrgica de 15.000 millones de dólares de la empresa Mesabi Metallics, que la Casa Blanca presenta como la mayor de su tipo en la historia del país y que comenzará a producir acero en 2030.

"Bajo la presidencia de Trump, la industria siderúrgica estadounidense está experimentando un renacimiento gracias a los aranceles, los acuerdos comerciales, un trato fiscal favorable, una mejor política energética y el espíritu emprendedor estadounidense”, añadió Greer.

Representantes de Comercio del G20 mantienen hasta este jueves las reuniones preparatorias con vistas a la próxima cumbre de líderes el 14 y 15 de diciembre en Miami, Florida, en un contexto marcado por la guerra arancelaria.

Estados Unidos encabeza estas reuniones en las que ha priorizado una agenda para poner fin al trabajo forzoso, que ha justificado la imposición de aranceles por parte de Washington a terceros países, y denunciar la instrumentalización del comercio de alimentos, entre otros asuntos.