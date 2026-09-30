EE.UU. se está coordinando "estrechamente" con Israel con respecto al vuelo de Flydubai

"Hay investigaciones en curso tanto en Israel como en otros lugares. Estamos coordinándonos estrechamente con nuestros homólogos en el extranjero y seguiremos haciéndolo", explicó Blanche en una rueda de prensa en Washington, en la que apuntó que no puede añadir más información al respecto al permanecer la investigación aún abierta.

"Quiero dejar claro que estamos plenamente involucrados. Mantenemos una excelente relación con Israel, nos hemos coordinado con ellos desde que sucedió el hecho y continuaremos haciéndolo", añadió el fiscal general.

A su vez, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, indicó en la misma comparecencia que Washington no tiene constancia "de amenazas creíbles que apunten a una coordinación con lo ocurrido allí".

Mullin puntualizó que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), que depende de su cartera se mantiene permanentemente "en alerta máxima".

"Hay que recordar que fueron los incidentes con aviones (del 11 de septiembre de 2001) los que dieron origen al Departamento de Seguridad Nacional. Nos tomamos muy en serio cualquier incidente de este tipo; seguimos revisando nuestros procedimientos vigentes y velando por la seguridad del pueblo estadounidense", concluyó.

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El vuelo FZ1073 de Flydubai que cubría hoy la ruta Dubái-Tel Aviv viró y perdió altura bruscamente cuando se disponía a sobrevolar la frontera entre Jordania y Arabia Saudí.

La aeronave aterrizó de emergencia en Tabuk (Arabia Saudí), tras lo cual la aerolínea emiratí aseguró que se produjo un "altercado en la cabina de mando. Por su parte, el Gobierno de Israel ha denunciado lo sucedido como un "atentado".

El Canal 12 de la televisión israelí difundió varios videos que muestran momentos de caos durante ese repentino descenso.

Un video también muestra a tres pasajeros ensangrentados junto a la cabina del avión custodiando a los dos pilotos, que aparecen ambos en el suelo y ensangrentados, y que aseguran haber "controlado al terrorista" después de que apuñalara al piloto e intentara atacarlos a ellos.