Egipto arresta a todo el equipo editorial de destacado medio de verificación independiente

Estas detenciones se suman a las de Mohamed Ashraf, Abdalá Qadri, Islam Barakat y Mohamed Adel, arrestados desde la tarde de este pasado lunes, de acuerdo con Matsadaash, que denuncia una escalada de las medidas de seguridad contra sus periodistas.

La plataforma aseguró que, con las últimas detenciones, todo su equipo editorial se encuentra ahora arrestado, una situación que calificó de "sin precedentes" y sobre la que afirmó que no se ha ofrecido una explicación oficial.

Matsadaash señaló que, por el momento, no se ha informado públicamente del lugar en el que se encuentran los seis periodistas ni de los procedimientos judiciales que se estarían llevando a cabo contra ellos.

El verificador, cuyo nombre significa 'No te lo creas' en árabe, subrayó que los seis detenidos son periodistas egipcios que han desarrollado su carrera de forma abierta en medios y organizaciones periodísticas del país.

Defendió que su trabajo en Matsadaash se ajusta a las prácticas profesionales del periodismo, con especial atención a la investigación, la verificación de información y la publicación de hechos.

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Matsadaash responsabilizó a las autoridades competentes de la seguridad y el bienestar de los seis periodistas y reclamó que se informe "de inmediato" sobre su paradero, los motivos de las detenciones y cualquier procedimiento judicial abierto contra ellos.

Asimismo, exigió que se garanticen sus derechos legales, incluido el acceso a asistencia letrada durante los interrogatorios y la posibilidad de comunicarse con sus familiares.

La Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales (EIPR), dirigida por Hossam Bahgat, está proporcionando representación legal a los miembros del equipo de Matsadaash, según la plataforma.

La organización consideró que la detención prolongada de los periodistas sin que se hayan hecho públicos los motivos y sin información sobre las garantías jurídicas que se les están proporcionando requiere que se esclarezcan las circunstancias de los arrestos.

La plataforma sostuvo que la detención de todo el equipo editorial afecta a su capacidad para desarrollar su actividad periodística y al acceso del público a información independiente, y aseguró que, pese a la situación, continuará con su labor de investigación y verificación.

Las nuevas detenciones se producen dos días después de que Matsadaash informara de los arrestos de Mohamed Ashraf y Abdalá Qadri durante registros en sus domicilios.

Según denunció entonces, las fuerzas de seguridad se incautaron de sus teléfonos y ordenadores y causaron daños en mobiliario y pertenencias personales.

El Sindicato de Periodistas egipcio exigió posteriormente la liberación de ambos y denunció la persecución de profesionales del sector.

Su presidente, Jaled al Balshy, y la presidenta del Comité de Libertades Periodísticas, Iman Awf, calificaron los arrestos y el registro del domicilio de Ashraf de violaciones de la ley y la Constitución, según un comunicado conjunto.

La plataforma ha indicado que mantiene su compromiso de continuar publicando información y verificando datos pese a la detención de todos sus editores.