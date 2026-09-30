Egipto detiene a dos periodistas de destacado medio de verificación independiente

"Más de 12 horas después de los registros, se desconocen los motivos de su detención. Tampoco está claro qué autoridad está llevando a cabo la investigación, ni existe información confirmada sobre el lugar donde se encuentran retenidos", denunció Matsadaash (No te lo creas, en árabe).

El Sindicato de Periodistas egipcio, por su parte, exigió la liberación de ambos periodistas y denunció que el Gobierno del país árabe "se aleja de la verdad" cuando habla de "apertura" a la información independiente.

Según el medio, las fuerzas de seguridad egipcias incautaron los teléfonos de los periodistas y sus ordenadores, mientras que también "causaron daños en el mobiliario y las pertenencias personales" de ambos.

La plataforma de verificación asumió "plena responsabilidad por todo el contenido" que publica, mientras que recordó que Matsadaash es un medio "de periodismo de investigación independiente y consolidado en Egipto que opera abiertamente desde hace años" y que tiene la reputación a base de publicar "temas de interés público".

En los últimos años, Matsadaash ha centrado sus publicaciones en verificar información y datos económicos proporcionados por el Gobierno egipcio, al que ha acusado de ofrecer información engañosa a los ciudadanos.

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"Responsabilizamos plenamente a las autoridades competentes de la seguridad y el bienestar de nuestros dos colegas y exigimos que se revelen de inmediato los motivos de su detención, la autoridad responsable de la misma y su paradero actual", indicó la nota, que pidió que se respeten los derechos legales de los arrestados.

Ante esta situación, el presidente del Sindicato de Periodistas egipcio, Jaled al Balshy, y la presidenta del Comité de Libertades Periodísticas de la asociación, Iman Awf, rechazaron en un comunicado conjunto "la continua persecución de compañeros" y exigieron la "liberación inmediata" de Qadri y Ashraf.

Asimismo, recordaron que la detención de los periodistas y el posterior registro del domicilio de Ashraf "constituyen una violación de la ley y de la Constitución", que además "socava la capacidad de la prensa para cumplir su función de transmitir la verdad al perseguir a profesionales del periodismo".

También denunciaron la "continuación de la política de persecución contra los periodistas" y acusaron al Gobierno egipcio de "alejarse de la verdad" cuando habla de que hay una "apertura" de cara a la información independiente publicada desde el país.

Según Reporteros Sin Fronteras, Egipto sigue siendo "una de las mayores cárceles del mundo para los periodistas", que están "constantemente amenazados por la dictadura militar" que gobierna el país norteafricano, que ocupa el puesto 169 de 180 en la clasificación mundial de la libertad de prensa de 2026 de esta ONG.