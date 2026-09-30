El banco brasileño Nubank niega que esté negociando la compra del británico Monzo

Nubank afirmó en un comunicado que "no está negociando ninguna operación con Monzo", a pesar de que siente "un gran respeto" por esa empresa rival.

Los rumores de una posible compra de Monzo causaron el pasado lunes un desplome de cerca del 10 % de magnitud de las acciones de Nubank negociadas en la bolsa de Nueva York, aunque en la jornada de este miércoles recuperó parte de las pérdidas.

El banco aseguró, asimismo, que está centrado en su objetivos de consolidar su posición en Brasil, ampliar sus negocios en México y Colombia, y reforzar su presencia en Estados Unidos y en el resto del mundo.

Nubank es el mayor banco digital de América Latina, con más de 139 millones de clientes, en su mayoría en Brasil, y por primera vez superó la barrera de 1.000 millones de dólares de beneficios en el segundo trimestre de 2026.

Mientras, Monzo es uno de los mayores bancos digitales británicos, con cerca de 15 millones de clientes, y tuvo beneficios de 1.700 millones de libras (unos 2.250 millones de dólares) en el año fiscal de 2026.