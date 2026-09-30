El crédito al sector privado de Perú creció 10,3 % interanual en agosto

El crédito al sector privado de Perú creció 10,3 % interanual en agosto

Lima, 30 sep (EFE).- El crédito al sector privado de Perú, referido a préstamos de bancos, financieras, cajas municipales y cooperativas, elevó su tasa de crecimiento interanual a 10,3 % en agosto pasado, respecto al 9,4 % de julio, y sumó 468.704 millones de soles (136.206 millones de dólares), según informó este miércoles el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).