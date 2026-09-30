El crédito al sector privado de Perú creció 10,3 % interanual en agosto

El banco emisor explicó que el crecimiento interanual del crédito a personas subió a 10,6 % en agosto, principalmente por la expansión de los préstamos destinados al consumo, con lo cual los créditos personales registraron un total de 196.345 millones de soles (57.058 millones de dólares).
A su vez, el crédito a empresas mostró una tasa de crecimiento interanual de 10,1% en agosto pasado y se elevó a 272.359 millones de soles (79.148 millones de dólares).
Al analizar por tipo de moneda, el crédito en soles se aceleró de un crecimiento interanual de 8,2 % en julio pasado a 9,1 % en agosto; y el crédito en moneda extranjera aumentó de 13,6 a 14,6 % interanual entre ambos meses.
En términos de variación mensual, el crédito en moneda nacional creció 1,6 %, mientras que el crédito en dólares lo hizo en 1,7 %, de acuerdo al reporte del BCRP.