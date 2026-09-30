El crudo brent sube de los 103 dólares y cierra septiembre con un alza mensual del 14 %

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,94 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, en comparación al precio de liquidación de la sesión anterior, cuando registró 102,59 dólares.

El brent reaccionó al alza ante la situación de estancamiento de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, pues el mercado parece asumir un escenario en el que no se producirán avances diplomáticos hasta después de las elecciones estadounidenses de medio mandato del 3 de noviembre.

En la última jornada de negociación de septiembre, el crudo europeo firmó un incremento mensual del 14,43 %, el mayor desde el pasado mes de julio. El brent inició el mes ligeramente por encima de los 90 dólares, pero la volátil situación geopolítica en Oriente Medio ha provocado un nuevo repunte de los precios.

En este contexto, los analistas han elevado drásticamente sus predicciones sobre el precio del petróleo para 2026. Una encuesta de Reuters publicada hoy sitúa al brent en un promedio de 89,05 dólares por barril este año, frente a los 85,08 dólares de hace apenas un mes, especialmente ante la interrupción vigente del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.