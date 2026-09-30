El desempleo en Colombia escala hasta el 9,4 % en agosto, la peor tasa en 20 meses

El desempleo en Colombia escala hasta el 9,4 % en agosto, la peor tasa en 20 meses

Bogotá, 30 sep (EFE).- La Tasa de Desempleo en Colombia se elevó hasta el 9,4 % en agosto, 0,8 puntos porcentuales más que en el mismo mes del año pasado y el peor resultado en 20 meses, según datos publicados este miércoles por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).