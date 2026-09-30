El escritor mexicano Juan Villoro gana el Premio Internacional Carlos Fuentes 2026

El jurado estuvo integrado por el dramaturgo Flavio González Mello, la poeta Myriam Moscona, la escritora y editora Mónica Nepote, el escritor David Toscana y Gioconda Belli, ganadora del reconocimiento en 2025, quienes resaltaron "la amplitud y alcance de su obra, que alcanza distintos géneros con maestría y rigor".

En su conjunto el autor mantiene un "diálogo del presente con la tradición desde una perspectiva humanista llena de humor e ironía", señaló un comunicado compartido por la UNAM y el Ministerio de Cultura mexicano, instituciones encargadas de otorgar el galardón.

"Ha sido también formador de nuevos lectores y su pensamiento ha tenido una presencia trascendente en el ensayo y el periodismo en Hispanoamérica", manifestó el cuerpo colegiado sobre el escritor de 'Dios es redondo' (2006).

Con esta distinción, Villoro se hace acreedor a una reproducción de una obra escultórica del artista Vicente Rojo (1932-2021) y un diploma, así como a una cantidad en pesos mexicanos equivalente a 125.000 dólares.

El Premio, que lleva el nombre de uno de los escritores más reconocidos del país, se entrega de forma anual a creadores literarios que, por el conjunto de su obra (escrita en español en su totalidad o una parte sustancial), hayan enriquecido el patrimonio literario de la humanidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Villoro es la undécima persona en obtener el galardón, el cual también ha sido entregado a Mario Vargas Llosa (2012), Sergio Ramírez (2014), Eduardo Lizalde (2016), Luis Goytisolo (2018), Luisa Valenzuela (2019), Diamela Eltit (2020), Margo Glantz (2022), Elena Poniatowska (2023), Luis García Montero (2024) y Gioconda Belli (2025).

A sus 70 años, Villoro (Ciudad de México, 1956) es uno de los escritores más emblemáticos de México, con libros como 'El testigo' (2004), ganador del Premio Herralde de Novela, y títulos dirigidos a un público más joven, como 'El libro salvaje' (2008).

Entre sus obras más recientes se encuentra 'Los héroes numerados', en la que aborda uno de sus temas predilectos: el fútbol, en coincidencia con la pasada celebración del Mundial de 2026 en México.

En su vasta creación literaria también aborda algunas de las preocupaciones más actuales, como el debate en torno a la inteligencia artificial (IA), una reflexión que plasmó en su ensayo 'No soy un robot' (2024).