El Festival Internacional de Literatura comienza en Buenos Aires con Carrère como invitado

Hasta el 4 de octubre autores y autoras de distintos países conversarán entre sí y con los asistentes del festival en distintas actividades a realizarse en Buenos Aires.

Entre las destacadas, se encuentran dos citas con el autor de no ficción ganador del Premio Renaudot, el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances y el Premio Princesa de Asturias de las Letras.

Carrère participará de una mesa con la célebre cronista argentina Leila Guerriero, en donde "repasará los hitos de su carrera, sus búsquedas formales y esa mirada que transforma la experiencia propia y la ajena en materia literaria", según el programa del festival.

En otra de las actividades, el francés contará el detrás de escena del proceso creativo de su último libro, 'Koljós', ganador del Premio Médicis 2025.

Keegan -autora de 'Cosas pequeñas como esas' y 'Tres luces'- hará, por un lado, una lectura de sus cuentos más emblemáticos y, por el otro, abordará sus inquietudes al momento de pensar sus historias en un panel.

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También estarán presentes Lucrecia Martel, una de las autoras más influyentes y singulares del cine contemporáneo argentino, y la escritora Camila Sosa Villada, autora de 'Las malas' y 'Tesis de una domesticación', entre otros.

En paralelo, el festival ofrecerá talleres, paneles y lecturas en distintas sedes, entre las que se incluyen el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el Jardín Botánico y la Casa Victoria Ocampo.