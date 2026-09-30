El Gobierno eslovaco se tambalea tras moción que tumba al vice primer ministro

La moción de censura para destituir a Taraba -político del partido nacionalista y prorruso SNS- de los cargos de vice primer ministro y ministro de Medio Ambiente fue aprobada la pasada noche con el voto de 77 legisladores en el Parlamento de 150 escaños, según informa la agencia local TASR en su página web.

Siguiendo la legislación vigente, el presidente del país, Peter Pellegrini, hará hoy oficial el cese.

La moción salió adelante gracias a los 70 votos de la oposición y 7 de diputados del SNS, después de que su líder, Andrej Danko, exigiera que abandonara el cargo tras meses de disputas internas en la formación.

Con el fin de "decidir los próximos pasos", Fico anunció para hoy una reunión de la dirección de su partido, SMER.

Ante las crecientes fisuras en el SNS, el socio más pequeño de la coalición en el poder, el jefe del Gobierno ha barajado la posibilidad de adelantar al próximo enero las elecciones generales previstas para fines de 2027.

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Previamente, Taraba había anunciado la posibilidad de formar un nuevo partido opositor con algunos de los diputados del SNS, lo que podría significar la pérdida de la estrecha mayoría que ostenta el Gobierno en el hemiciclo, de tan solo tres escaños.