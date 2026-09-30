El libro surrealista en el MoMA: arte, erotismo, clandestinidad y resistencia al fascismo

La colaboración interdisciplinar se encuentra en las salas del tercer piso del museo, cuyas paredes están intervenidas por versos y poemas que dialogan con las vitrinas repletas de libros.

Para Jodi Hauptman, una de las curadoras de la muestra, el espíritu de la exposición encarna la filosofía del "cadáver exquisito", el célebre juego en el que varios creadores dibujaban o escribían por turnos doblando el papel para dejar ver solo un fragmento a la siguiente persona hasta revelar una criatura insólita.

Frente al mito tradicional del genio artístico heroico e individual, la exhibición resalta el libro como una plataforma comunitaria donde convergen codo a codo poetas, pintores, tipógrafos, impresores, distribuidores y maestros encuadernadores

"Algunos de los libros de la muestra son casi como una escultura. Hay un libro que tiene arena dentro y si le das la vuelta es como un reloj de arena", explica Hauptman, quien indica que otras portadas incluyen espejos, caballitos de mar o incluso fósiles.

En el caso del libro 'L'Air de l'eau' (El aire del agua), el encuadernador Georges Hugnet colocó mercurio líquido entre dos placas de vidrio que simulan el fondo del mar con peces.

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"Cada vez que lo abres y lo lees, el mercurio se mueve, creando una portada nueva; el lector se vuelve partícipe de la creación. Hugnet leyó la poesía y buscó evocar la temática del agua, el aire y la transformación a través de esa mutación del mercurio", señala Hauptman.

Según explicó Starr Figura, también curadora de la muestra, para estos artistas el surrealismo no era solo estética, sino un acto de auténtica resistencia política y una vía de escape mental frente a la represión autoritaria y la guerra.

La exposición, complementada con proyecciones inmersivas y pantallas interactivas que permiten hojear digitalmente ejemplares de extrema fragilidad, abrirá formalmente sus puertas al público el 4 de octubre.