El MI5 acusa a China de financiar proyectos académicos en R.Unido para su propio espionaje

En una advertencia muy poco usual del MI5, la agencia británica explicó cómo China lleva a cabo su penetración en el ámbito académico británico: el Instituto Chino de Investigación Tecnológica General (CGTRI), dependiente del Ministerio chino de Seguridad del Estado (MSS), es el que se puso en contacto con estos académicos y les ofreció un pago por realizar distintas investigaciones.

Los campos de estas investigaciones son la inteligencia artificial, la ciberseguridad, los sistemas de comunicación o la criptografía. Según el MI5, los resultados de esas investigaciones tienen como objetivo "reforzar el espionaje chino".

La alerta lanzada por el MI5 reconoce que algunos de los científicos contactados por el CGTRI pueden no ser conscientes de cuál es el fin último de sus trabajos, pero el hecho de que terminen en manos del MSS "supone una amenaza a la seguridad nacional británica".

En ningún momento se identifica al centenar de científicos que han estado trabajando para la seguridad interior china, a sabiendas o no.

Pero de forma categórica insta públicamente a las universidades y centros de estudios a cortar lazos con el CGTRI, pues en caso de seguir colaborando "su conducta equivaldrá a asistir materialmente a un servicio de inteligencia extranjero".

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La preocupación por la penetración del espionaje chino en suelo británico no es nueva: durante años, la mudanza de la misión diplomática china a una nueva megaembajada (que sería su edificio más grande en Europa occidental) estuvo bloqueada por miedo a que albergara instalaciones de espionaje, hasta que el pasado enero un tribunal de Londres dio luz verde al proyecto.