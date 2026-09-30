El negro y la sofisticación desfilan en la moda femenina de París

El diseñador nacido en Colombia hace 55 años, y que se ocupa desde 2024 de las colecciones de la marca que fundó el estadounidense Tom Ford (Texas, 1961) hace poco más de dos décadas, continúa respetando los códigos que la hicieron reconocible desde el principio: feminidad, lujo de aire nostálgico y materiales de la mayor calidad.

Para la primavera-verano de 2027, la mujer que viste de esta firma sigue apostando por propuestas en las que las piezas de sastrería, el cuero negro, así como los altísimos tacones y los brillos ocupan un lugar destacado.

Mujeres y hombres desfilaron sobre la misma pasarela con las propuestas, donde no han faltado camisetas de rejilla, aberturas y algunas creaciones de tejido mínimo.

Un Ford que en algunos de los conjuntos del final recordaban a los que diseñara para Gucci el tejano a mediados de los 90 del pasado siglo, cuando fue su director creativo. Por entonces, se empleó el término de 'porno chic', por lo osado de algunas de sus propuestas, para definirlas.

Entre las modelos, de diferentes edades, ha destacado la española Laura Ponte, quien también suele desfilar para Chanel desde hace varias temporadas.

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En el apartado de colores, además del negro y el blanco, se han visto verdes, marrones, azules y rojos.