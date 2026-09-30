El petróleo de Texas sube 1 % y cierra en 90,42 dólares, pendiente de Oriente Medio

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de noviembre, de referencia en Estados Unidos, sumaron 1,04 dólares con respecto al cierre anterior.

El crudo estadounidense cierra el mes de septiembre con una subida en torno al 5 %.

El petróleo subió después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, negara reportes de que está dispuesto a aliviar las sanciones contra Irán a cambio de pasos "concretos" en cuanto a su programa nuclear, según Axios.

Irán anunció este miércoles que ha recibido una propuesta de EE.UU. después de que Trump rechazara el fin de semana su plan de siete días para reabrir el estrecho de Ormuz a cambio de una serie de condiciones.

Por otro lado, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró que EE.UU. "no está respondiendo desde hace tiempo" a sus ataques a buques en el estrecho de Ormuz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según datos de la consultora marítima Kpler, los envíos de petróleo a través de Ormuz promediaron 13,2 millones de barriles diarios la última semana, el 77 % de los niveles previos a la guerra.

Mientras tanto, EE.UU. dijo estar en coordinación con el Gobierno de Israel en la investigación del vuelo de Flydubai que aterrizó hoy de emergencia en Arabia Saudí tras una sangrienta pelea en la cabina de mando, que Jerusalén ha calificado de "atentado".

En el plano doméstico, el Gobierno de EE.UU. publicará esta tarde los datos semanales de las reservas comerciales de crudo, que la patronal, el Instituto de Petróleo Americano (API), estima subieron en más de 1 millón de barriles.