El petróleo de Texas sube un 1,48 %, hasta 90,70 dólares, pendiente de Oriente Medio

A las 09:10 hora local (13:10 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de noviembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 1,32 dólares respecto al cierre del martes.

El mercado del crudo sigue pendiente de los avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán.

Irán anunció este miércoles que ha recibido una propuesta de Estados Unidos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazara el fin de semana el plan de siete días presentado por Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz a cambio de una serie de condiciones.

Aunque no se conoce el contenido de la propuesta estadounidense, la iraní exigía a Washington medidas como el cese de las hostilidades en todo Oriente Medio, el levantamiento del cerco naval y de las sanciones al petróleo iraní y la liberación de fondos congelados de Teherán, para acceder a reabrir el estratégico paso marítimo y retomar las negociaciones sobre su programa nuclear.

Por otro lado, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró este miércoles que EE.UU. "no está respondiendo desde hace tiempo" a sus ataques a buques en el estrecho de Ormuz, en pleno pulso entre ambos países por el control del estratégico paso marítimo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según datos de la consultora marítima Kpler, los envíos de petróleo a través del estrecho de Ormuz promediaron unos 13,2 millones de barriles diarios durante la última semana, aproximadamente el 77 % de los niveles previos a la guerra.