El Supremo de Alemania da la razón a Porsche SE frente a fondos de alto riesgo

Porsche SE, que agrupa las participaciones en Volkswagen y en el fabricante de deportivos, informó este miércoles de que el Tribunal Supremo desestimó los recursos de los demandantes contra la resolución dictada por el Tribunal Regional Superior de Celle (Baja Sajonia, en el norte de Alemania).

La demanda está relacionada con el aumento de la participación del fabricante de deportivos Porsche en Volkswagen, que es una empresa mucho mayor, a partir de 2005.

Unos 40 demandantes, en su mayoría fondos de alto riesgo estadounidenses (hedge funds), reclamaron indemnizaciones por daños y perjuicios por unos 5.400 millones de euros (más intereses) porque consideraron que Porsche SE manipuló los mercados de capitales al no revelar con exactitud sus verdaderas intenciones durante la acumulación gradual de su participación en Volkswagen.

Porsche, que entonces era muy rentable, intentó adquirir Volkswagen pero no lo logró al final y tuvo que ser rescatado por Volkswagen.

A finales de octubre de 2008, Porsche dijo que controlaba el 74,1 % de las acciones con derecho a voto de VW (42,6% en acciones directas y 31,5% en opciones).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Muchos fondos de inversión de alto riesgo habían apostado a que las acciones de VW caerían pero tuvieron que comprar títulos para cubrir sus pérdidas porque Porsche y el estado federado de Baja Sajonia, que tiene una participación del 20% en Volkswagen, tenían prácticamente todas las acciones que circulan libremente en bolsa.

Las acciones de Volkswagen se dispararon por encima de los 1.000 euros en poco tiempo y los fondos de inversión tuvieron grandes pérdidas.

Con el estallido de la crisis financiera global en 2008, los bancos se negaron a refinanciar las deudas de Porsche, que se quedó sin liquidez para ejecutar sus opciones y pagar los intereses de la deuda, y al final fue rescatado por Volkswagen.

La resolución del Supremo alemán es firme y vinculante para los tribunales que tramitan los procedimientos iniciales, actualmente suspendidos.

Porsche SE acoge con satisfacción la decisión del Supremo alemán y considera confirmado que las demandas en el procedimiento inicial suspendido carecen de fundamento.