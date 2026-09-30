Enrique y Meghan condenan la presencia de fotógrafos cerca de la escuela de sus hijos

Un portavoz de la pareja, que se trasladó en agosto a vivir al Reino Unido desde Estados Unidos, dijo que los paparazi se comportaron de manera "extraordinariamente imprudente" al merodear por las inmediaciones del colegio, y los acusó de invadir la privacidad de los niños.

Según los medios británicos, el exclusivo centro educativo se encuentra cerca de la base militar RAF Fairford, en el condado de Gloucestershire (suroeste de Inglaterra), donde el pasado domingo la Policía detuvo a cinco hombres bajo sospecha de terrorismo.

Al parecer, asisten a ella los hijos de algunos empleados estadounidenses de la base, que actualmente usa el Ejército de Estados Unidos para lanzar operaciones "defensivas" en la guerra contra Irán.

"Existe una enorme diferencia entre una actividad periodística legítima y que unos fotógrafos recorran el perímetro de un colegio, se detengan para mirar al interior de las instalaciones y vigilen a los niños mientras hacen su vida cotidiana", dijo el portavoz.

"Ya es preocupante que determinados paparazis europeos parezcan no estar dispuestos a respetar la privacidad de los niños, pero comportarse de esta manera en estas circunstancias concretas, tan poco después del incidente de RAF Fairford, demuestra una extraordinaria falta de criterio", añadió.

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Los hombres fueron vistos por el personal del colegio inicialmente por separado y posteriormente juntos, antes de regresar a una furgoneta blanca que la Policía comprobó que era de alquiler.

Los agentes determinaron también que eran fotógrafos internacionales que trabajaban para una agencia de prensa europea.

Hace dos semanas, los duques cambiaron de colegio a sus dos hijos, a poco de empezar el curso, debido a que su equipo privado de seguridad concluyó que no podía asegurar debidamente la ruta hasta el centro escolar.

Enrique y Meghan, que están considerados por el rey Carlos III miembros "no activos" de la monarquía tras mudarse en 2020 a EEUU, están pendiente de saber si el Estado británico se ocupará de su protección mientras residan en el Reino Unido.