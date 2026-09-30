Enviado del Papa aborda temas humanitarios con autoridades rusas y visita prisioneros

La nota precisa que Zuppi estuvo en Moscú entre el 28 y el 30 de septiembre, y se reunió con el asesor presidencial Yuri Ushakov, la defensora del Pueblo, Yana Lantrátova, así como la defensora del Niño, María Lvova-Belova.

Durante las conversaciones, se abordaron temas de cooperación entre Rusia y la Santa Sede en materia humanitaria, incluyendo la búsqueda de personas desaparecidas, el intercambio de prisioneros de guerra y civiles, la reunificación familiar y el caso de los niños trasladados a Rusia desde zonas de combate, señalaron en Moscú.

Según precisaron en la Cancillería rusa, Zuppi fue informado de la crisis humanitaria creada por Kiev en la ciudad de Oleshki de la parte de la región de Jersón controlada por Rusia.

De acuerdo con la parte rusa, Kiev mantiene como "rehenes" a los habitantes de esa localidad y está bloqueando "cualquier intento de entregar alimentos y medicinas o evacuar a los civiles que aún permanecen en ella".

Además, a petición del Vaticano, se organizó una visita del enviado de León XIV a un centro de detención de los prisioneros ucranianos, capturados en el marco del conflicto armado que comenzó en febrero de 2022.

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"Durante esta visita, el enviado especial del Papa pudo comunicarse personalmente con los ucranianos y confirmar el estricto cumplimiento por parte de Rusia de todas las normas humanitarias pertinentes", concluye el comunicado.

Rusia informó sobre la llegada de Zuppi al país hace un mes y aseguró que algunos temas relacionados con esa visita ya fueron tratados con el jefe de la diplomacia del Vaticano, Paul Richard Gallaher, quien permaneció en la capital rusa durante varios días a finales de agosto.

Zuppi ya visitó Rusia en 2023 y 2024 para tratar principalmente asuntos humanitarios, según informó luego la parte rusa.