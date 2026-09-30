Expertos de la ONU piden a México proteger a las buscadoras de los desaparecidos

El grupo de expertos recordó algunos hechos recientes en el estado de Sinaloa que ilustran tales riesgos, como la desaparición de la defensora Elisa Altagracia Bonilla; la agresión junto a su hija de la fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, Alma Rosa Rojo Medina, o el asesinato de la integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, Rubí Gómez-Tagle, entre otros casos.

En este contexto, subrayaron que la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación de estos casos corresponden al Estado y no pueden recaer sobre los hombros de las familias, aunque debe garantizarse la participación de éstas.

Asimismo, denunciaron que todos los abusos y atropellos que sufren las buscadoras de personas desaparecidas se producen en un contexto de impunidad casi total, a la vez que presentan características muy específicas de género.

Los expertos también instaron a México a reconocer públicamente la importancia de la labor de las buscadoras y celebraron la aprobación por la Asamblea General de la ONU de una resolución que establece el 19 de diciembre como Día Internacional en Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas.

Dijeron que esta decisión reconoce formalmente la fortaleza, las voces, la capacidad de acción y el liderazgo de estas mujeres.

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La declaración fue suscrita por la relatora sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Andrea Bolaños Vargas; el relator sobre las ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz; la presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, Grażyna Baranowska; la presidenta del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y niñas, Claudia Flores, y los integrantes de ambas instancias.