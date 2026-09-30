F-18 españoles participan en unas maniobras de la OTAN en Letonia y Lituania

Este ejercicio, conocido como actividades de la Opción de Disuasión Flexible (FDO, por sus siglas en inglés), "sirvieron para poner a prueba la Defensa Aérea y Antimisiles Integrada (IAMD), en el marco del nuevo sistema de defensa aérea de la OTAN", explicó la Alianza en un comunicado.

Según la organización, este nuevo marco es más eficaz al disponer de normas, directrices y procedimientos de mando y control comunes y unificados "independientemente del tipo de amenaza aérea que se cebe contra el espacio aéreo de la OTAN, ya sea un dron u otro tipo".

Para este ejercicio, España aportó F-18 y medios terrestres para simular actividades de defensa aérea multidominio, mientras que Alemania e Italia contribuyeron con Eurofighters, Turquía lo hizo con F-16 y Estados Unidos envió su B-1, la primera vez que un bombardero estadounidense participó en el escenario de entrenamiento denominado "rojo contra azul".

Además, apoyaron el entrenamiento de aeronaves como el sistema de alerta y control aerotransportado (AWACS) E-3A de la OTAN; la Unidad Multinacional de Transporte y Repostaje Multifuncional (MMU), una unidad aérea conjunta de la Alianza que opera una flota de aviones Airbus A330; y un avión cisterna italiano KC 767A, señaló la organización.

Según la Alianza, estas actividades permiten a las fuerzas de los países miembros de la OTAN "entrenarse en esta nueva forma de defensa aérea. ensayar la rápida integración de las fuerzas aliadas y perfeccionar las tácticas, técnicas y procedimientos".

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"Al entrenar en una misión basada en escenarios, la OTAN sigue reforzando la preparación y la cohesión bajo una postura defensiva y proporcionada. En última instancia, este entrenamiento está diseñado para disuadir la agresión y proteger el territorio, la población y el espacio aéreo de la OTAN", señaló en su comunicado.