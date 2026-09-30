Ferrovial cierra acuerdo para carriles exprés de autopista I-24 de Nashville (EE.UU.)

Según un comunicado, la compañía ha alcanzado el cierre comercial con el Departamento de Transporte de Tennessee (TDOT) para el desarrollo de estos carriles.

Ferrovial describe este avance como "un hito" que "sienta las bases contractuales de una de las iniciativas de transporte más transformadoras" del estado, y señala que supone la mayor inversión pública realizada por Tennessee, así como la primera colaboración público-privada de su historia.

El consorcio DriveTN, liderado por Ferrovial, financiará, diseñará, construirá, operará y mantendrá estos carriles, de 9.200 millones de dólares, bajo una concesión de 50 años que comenzará una vez estén abiertos al tráfico.

El proyecto añadirá nuevos carriles en ambas direcciones a lo largo de unos 42 kilómetros de la I-24 entre Nashville y Murfreesboro.

La compañía destaca que estos carriles exprés se han diseñado para ofrecer "tiempos de viaje más fiables, incluso en hora punta, y mejorar también las condiciones de circulación en los carriles de uso general".

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Asimismo, espera que el proyecto "impulse el crecimiento económico de la región, genere empleo y nuevas oportunidades para las empresas locales, contribuya a fortalecer a las comunidades de la zona y genere un valor duradero que respalde el desarrollo y la prosperidad de la región a largo plazo".

Además de Ferrovial, forman parte de este consorcio la australiana Transurban y Tikehau Star Infra, del grupo francés Tikehau Capital.

El proyecto, denominado I-24 Southeast Choice Lanes, proporcionará a Tennessee un valor concesional previsto de 24.800 millones de dólares, según informó Ferrovial el pasado agosto.