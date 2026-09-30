Fiscalía de EEUU pide apartar a jueces de Minesota de casos de migración por mala conducta

La agencia acusó a los magistrados Patrick Schiltz, John Tunheim, y otros jueces de tribunal presentados como anónimos, de haber tenido una actitud inapropiada y en contra de las normas legales y éticas que se esperan de los jueces.

"Los jueces tienen prohibido éticamente comentar públicamente sobre casos pendientes en cualquier tribunal y hacer declaraciones políticas o de política pública sobre asuntos que están o han estado ante ellos", aseveró el departamento en un comunicado.

Por ello, pidió apartar a los jueces señalados de los casos que involucren al DHS al cuestionar "razonablemente su imparcialidad en casos relacionados con la inmigración".

También instaron a iniciar una investigación sobre "la conducta impropia" de los jueces de Minesota que "codician publicidad" en lugar de adherirse al imperio de la ley.

La demanda señala a siete de los magistrados del tribunal federal, con lo que, de avanzar el castigo y apartarlos de este tipo de casos, dejaría a esa corte prácticamente sin capacidad para estudiar casos relacionados con la actuación del DHS en el estado en invierno.

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El presidente Trump, ordenó desplegar un operativo migratorio en el estado de Minesota el pasado mes de enero, en contra de las autoridades locales y estatales, que acabó con la vida de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (EFE).

Precisamente, la demanda de la Fiscalía se basa en unas declaraciones que los siete jueces dieron al New York Times sobre los acontecimientos sucedidos por el despliegue de fuerzas federales.

Actualmente, hay varios casos activos en este tribunal federal de Minesota por la operación de control migratorio conocida como 'Metro Surge', EFE