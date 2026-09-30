Fitch ratifica calificación BB+ con perspectiva positiva a Paraguay

En 2025, la agencia ya había mantenido la calificación 'BB+' para el país, pero cambió la perspectiva de estable a positiva.

Sin embargo, Paraguay ya cuenta con grado de inversión por parte de las agencias Standard & Poor's y Moody’s.

Fitch señaló este miércoles en su informe que "las calificaciones de Paraguay reflejan sus políticas macroeconómicas generalmente prudentes y consistentes, baja deuda pública y sólida liquidez externa".

De igual forma, indicó que la perspectiva positiva refleja "el sólido desempeño y perspectivas de crecimiento" del país gracias a una "sólida" cartera de inversión.

Además, resaltó el "crecimiento robusto" del país, que se ubicó en el 6,6 % en 2025 -el mayor en América Latina y "muy por encima de la mediana del 3,8% para los países con calificación 'BB'", según el reporte-, y proyectó una expansión del 4,5 % en 2026.

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La calificadora crediticia añadió que la apreciación de la moneda local, el guaraní, respecto al dólar ha ayudado a "contener la inflación", que la agencia estima se mantendrá anclada en el objetivo del 3,5 % fijado por el Banco Central del Paraguay (BCP).

No obstante, apuntó que las calificaciones de Paraguay "están limitadas por indicadores de gobernanza débiles, una base de ingresos baja, un mercado de capitales local poco profundo".

El documento advierte que "las debilidades en la gestión financiera pública han vuelto a provocar la acumulación de atrasos" en los pagos del Estado a farmacéuticas y constructoras, que suman aproximadamente 1.300 millones de dólares o el 2 % del PIB, algo que obligó al Gobierno a relajar la ley de responsabilidad fiscal y a posponer la meta de llevar a 1,5 % el déficit fiscal.

Para este año, se prevé un déficit del 3,2 %, del 3,9 % en 2027 y Fitch prevé que llegue a 2 % en 2028.

En un mensaje en X, Peña reaccionó a la ratificación de la agencia: "Fitch ratifica nuestra calificación en BB+ con perspectiva positiva. Es una señal de confianza en un Paraguay que crece, mantiene su estabilidad y fortalece sus fundamentos".

En diciembre del año pasado, Peña afirmó que el objetivo de su Gobierno para 2026 era alcanzar el tercer grado de inversión para su país.