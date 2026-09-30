Francia lanza debate presupuestos de 2027 en busca de 54.000 millones de euros de recortes

Según las filtraciones a la prensa, solo las partidas de defensa, justicia e interior quedan al margen de los recortes en la copia que presentará mañana el ministro de Justicia, Roland Lescure, que en las próximas semanas afrontará un difícil debate parlamentario donde el Ejecutivo, carente de mayoría, tendrá que pactar con otras fuerzas.

Un ejercicio que ya fue complejo para adoptar las cuentas de 2026, cuando finalmente alcanzó un pacto con los socialistas que le obligaron a congelar la reforma de las pensiones, pero que este año se anuncia todavía más tenso, en medio de la campaña para las presidenciales de 2027, que tendrán lugar en abril y mayo próximo, a las que Emmanuel Macron no podrá presentarse.

Lecornu ya aseguró que el proyecto que llevará a las cámaras tendrá flexibilidad para que el nuevo inquilino del Elíseo pueda adaptarlo tras su llegada al poder, pero será firme en lo referente a control del gasto.

El objetivo será situar el déficit en el 5 %, tras el 5,4 % de este año, ineludible para el Ejecutivo que ve como la deuda, que ronda el 120 % del PIB, dispara el gasto por el incremento de los tipos de interés.

A ello se suman los compromisos de gasto militar adoptados por Macron, 6.400 millones de euros, justificados por el creciente contexto bélico que vive el mundo.

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Los diferentes agentes sociales estarán muy atentos para conocer dónde se dirige la tijera de Lescure, que descarta una subida generalizada de impuestos, que mantendrán el esfuerzo fiscal en el entorno del 44 % del PIB.

Entre las pistas filtradas figura una congelación de la subida salarial de los funcionarios, un descenso de las desgravaciones y de la revalorización de las pensiones más altas o el mantenimiento por tercer año de la tasa a los beneficios de las grandes empresas, aunque revisada a la baja con respecto a los dos anteriores.

El proyecto también incluye fiscalizar las bajas laborales, mantener la congelación de ciertas ayudas a empresas o la subida de los impuestos a las concesionarias de autopistas y aeropuertos.

Las cuentas de la Seguridad Social, cuyo primer borrador también será conocido este jueves, verán reducida su atribución, con medidas como la disminución del reembolso de ciertos actos médicos, como los dentales, así como de algunos medicamentos.

El ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, aseguró este miércoles en la revista Challenges que el objetivo es reducir el déficit a la mitad, hasta los 12.000 o 13.000 millones de euros.

Entre las medidas que se han publicado figuran otras, que el Ejecutivo no ha confirmado, como un incremento de la fiscalidad sobre ciertos productos azucarados, destinada a incrementar la recaudación, pero también a desincentivar su consumo, en un contexto de incremento de la obesidad infantil y de la diabetes.