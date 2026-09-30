Francia otorga a México crédito de 113 millones de dólares para su transición energética

El financiamiento forma parte del proyecto de cooperación Transición Energética Justa (TEJ), puesto en marcha por el Gobierno mexicano y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en el marco del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

El principal instrumento será un préstamo de política pública por 113 millones de dólares, con un plazo de siete años y gestionado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para respaldar las prioridades energéticas del Gobierno mexicano.

A ello se sumará un programa de cooperación técnica de hasta 2,72 millones de dólares que financiará doce proyectos de investigación, asistencia especializada e intercambio de experiencias entre ambos países.

Los trabajos incluirán modelos de generación y demanda eléctrica a largo plazo ante distintos escenarios climáticos y el análisis de mecanismos de financiamiento para ampliar las redes de transmisión y la generación renovable.

También se apoyará la elaboración de un plan de transición energética para el estado de Campeche y se desarrollará, en colaboración con El Colegio de México, una metodología para identificar a comunidades con dificultades de acceso a electricidad y combustibles domésticos.

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El acuerdo llega en momentos en que México busca ampliar su infraestructura eléctrica para responder al crecimiento de la demanda y aumentar la participación de las energías limpias.

El Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico 2025-2039, el principal instrumento de planeación a mediano y largo plazo del sector, contempla la expansión y modernización del Sistema Eléctrico Nacional ante un crecimiento previsto del consumo bruto de electricidad.

Dentro de su estrategia de expansión, el Gobierno mexicano prevé añadir unos 32.475 megavatios de capacidad de generación hacia 2030, de los cuales 22.376 megavatios corresponderían a capacidad renovable, mediante inversiones de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), esquemas mixtos y proyectos privados.

Además, el Programa Sectorial de Energía establece como meta que las energías limpias representen el 38 % de la generación eléctrica en 2030.

La cooperación franco-mexicana incorporará también una dimensión social, con estudios sobre pobreza energética, participación de las mujeres en el sector y mecanismos para integrar a empresas y proveedores mexicanos en las cadenas de valor de las energías limpias.

Asimismo, prevé planes de reconversión laboral y diversificación económica para territorios dependientes de los combustibles fósiles.